Университет Принца Сонгкхла запускает курс вместе с Hilton

Группа Hilton Worldwide подписала партнерское соглашение с пхукетским кампусом Университета Принца Сонгкхла (PSU) в рамках которого на острове начнется преподавание по профессиональной программе Hilton Class.

13 Декабря 2016 15:10:25

Hilton и Университет Принца Сонгкхла подписали соглашениео совместной образовательной программе.

Как сообщается в пресс-релизе Hilton, в рамках курса студентам будут преподаваться специализированные отраслевые знания и практические навыки, которые «дополнят университетскую четырехлетнюю программу бакалавриата в области делового администрирования в индустрии гостеприимства (диплом Bachelor of Business Administration in Hospitality Management). Программа Hilton Class в PSU станет уже вторым подобным проектом группы в Таиланде.

«Мы рады предложить перспективным студентам и молодежи из местного сообщества более широкий круг возможностей развить свои навыки и посмотреть на индустрию гостеприимства изнутри. Делясь знаниями и приглашая этих студентов пройти через наши двери, мы надеемся расширить их горизонты и изменить их будущее в лучшую сторону», – приводятся в пресс-релизе слова вице-президента Hilton по операциям в Индии и Юго-Восточной Азии Уильяма Костли.

«Мы верим, что этот стратегический шанс усилит конкурентные преимущества на рынке образования в сфере туризма и гостеприимства», – подчеркнул в ответ вице-президент пхукетского филиала PSU Пувадон Бутрат.

На первом этапе для обучения на Hilton Class будут отобраны 35 перспективных студентов PSU. Двухгодичный курс будет проходить в дополнение к основной академической программе. Среди прочего студентов ждут визиты в отели Hilton и «доступ к программам развития, в рамках которых освещаются такие темы как лидерство, финансовая сознательность и умение решать проблемы». Участники курса пройдут стажировки в тайских отелях Hilton, а лучшим будет работа в гостиницах сети после окончания университета.

В общей сложности проект Open Doors, частью которого является Hilton Class, нацелен на 1 млн молодых людей по всему миру, которым Hilton обещает «помочь полностью реализовать свой потенциал».