Уличным торговцам едой в Бангкоке зададут стандарты качества

Власти Бангкока не будут запрещать торговлю едой на улицах, но установят для торговцев новые стандарты качества.

21 Апреля 2017 11:04:36

Фото: Chi (in Oz) / Flickr

О том, что администрация тайской столицы не будет запрещать торговлю едой на улицах, заявил 20 апреля председатель группы советников губернатор Бангкока Валлоп Суванди, пишет Bangkok Post. Заявление было сделано после того, как многие СМИ сообщили о намерении городской администрации полностью очистить улицы от лотков с едой, что вызвало волну возмущения в интернете. При этом ссылалась пресса на все того же господина Суванди.

Говоря о текущих планах властей, Валлоп Суванди в первую очередь отметил популярные у туристов улицы Khao San Rd. и Yaowarat Rd. Он подчеркнул, что торговцы едой продолжат вести там деятельность, но теперь им придется соблюдать определенные правила, которые сейчас разрабатываются мэрией. В частности, речь идет о том, что торговля должна вестись в установленные администрацией часы суток и с соблюдением соответствующих стандартов качества продукции и гигиены. Отдельное внимание должно быть уделено утилизации отходов и поддержанию опрятного вида как самих точек общепита (включая дресс-код для работников), так и улиц в целом.

Регулированием уличной торговли едой, по словам Валлопа Суванди, будут заниматься как представители минздрава, так и сотрудники правоохранительных органов. Для торговцев едой будут организованы специальные курсы, на которых те смогут ознакомиться с новыми правилами работы. По окончанию программы участники получат сертификаты. Соблюдение правил будет контролироваться в формате периодических инспекций.

Не осталось в стороне от резонансной темы и Туристическое управление Таиланда (ТАТ). В четверг, 20 апреля, глава ведомства Ютхасак Супасорн заявил о намерении провести фестиваль уличной еды в Бангкоке. В качестве возможных площадок он назвал Khao San Rd., Yaowarat Rd. и Pratunam Rd. Пройти фестиваль, если соответствующее решение будет принято, должен в июне этого года.

Господин Супасорн также подтвердил, что администрация Бангкока не планирует запрещать уличную еду. Более того, ТАТ намерено продвигать этот элемент бангкокской культуры как один из факторов привлекательности тайской столицы на туристическом рынке.

«Уличная еда в Бангкоке славится свои разнообразием, прекрасным вкусом и доступными ценами. Запрещать ее не следует, но властям надо сделать эту сферу более упорядоченной и гигиеничной», – заявил Ютхасак Супасорн.