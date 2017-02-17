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Украинец арестован по делу о краже денег с чужих банковских счетов

Правоохранители утверждают, что мужчина был задержан по итогам расследования, начатого после масштабной атаки на банкоматы GSB в прошлом году.

Новости Пхукета

17 Февраля 2017 10:07:34

Олександр Карчковский на допросе. Фото: Bangkok Post
Олександр Карчковский на допросе. Фото: Bangkok Post

Иммиграционная полиция Таиланда задержала 31-летнего гражданина Украины Олександра Карчковского по обвинению в подделке банковских карт и хищению средств с чужих счетов через банкоматы в Таиланде, пишет Bangkok Post.

Как заявил глава Иммиграционного бюрое Натхатхорн Проусоунторн, Карчковский был задержан в торговом центре Pratunam в Бангкоке, когда расплачивался за покупки поддельной банковской картой.

Арест стал результатом расследования, начатого после серии крупных атак на банкоматы Government Savings Bank в прошлом году, осуществленных группой злоумышленников, связанной с Россией (подробнее читайте здесь).

При обыске по месту проживания Карчковского полиция обнаружила более 50 поддельных банковских карт и оборудование для их производства. А изучив ноутбук украинца, правоохранители нашли на жестком диске план крупной электронной атаки на банкоматы в Таиланде.

Кроме того, Карчковскому придется ответить и за нарушение миграционного законодательства. Украинец въехал в Таиланд 11 марта, получив двухнедельную визу по прибытию, которая истекла 25 марта. С этого момента мужчина находился в стране незаконно.

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