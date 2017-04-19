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Укатившийся со стоянки автобус протаранил магазин

Оставленный без присмотра автобус прокатился 80 м по дороге, после чего зацепил грузовик и мотоцикл, а затем врезался в здание магазина.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Апреля 2017 12:23:34

Инцидент произошел во второй половине дня 18 апреля в районе магазина Royal Paragon на улице Soi Chaofa 69 в Чалонге. Водитель автобуса Арнат Луангаммарт из Бурирама рассказал полиции, что высадил группу китайских туристов у Royal Paragon, после чего отправился пообщаться с другими водителями, оставив автобус с заглушенным мотором и включенной передачей.

«Я не подкладывал стопоров под колеса, поскольку уклон дороги в том месте, где я запарковался, был не слишком большим», – заявил 37-летний Арнат.

По словам Арната, когда он покидал автобус, в салоне еще находилось несколько туристов.

«Я не знал, что автобус укатился со стоянки, пока не услышал, как он врезался в здание магазина примерно в 80 м дальше по улице», – рассказал водитель.

«Я бросился в салон, но к этому моменту никого из туристов внутри уже не было. Я думаю, что кто-то решил побаловаться с рычагом переключения передач, и автобус укатился из-за этого», – добавил он.

Подполковник Канан Сомрак из полиции Чалонга заявил журналистам, что точная причина происшествия пока не установлена. Страховая компания, в которой был застрахован автобус, должна оценить причиненный ущерб и решить вопрос с компенсацией.
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