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«Удачливая Суттида» затонула по пути с Пхукета на Пхи-Пхи

Судно Chok Sutthida 2 («Удачливая Суттида 2»), которое должно было доставить продукты питания и 5 тыс. л дизеля на Пхи-Пхи, затонуло у острова Кьеу во второй половине дня 16 февраля.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Февраля 2017 16:32:26

Как рассказал капитан Тхани Мартчи, его судно покинуло пирс в Рассаде около 13:00 и направилось в сторону Пхи-Пхи. Однако у острова Кьеу из-за удара мощной волны судно дало течь и капитан понял, что теряет контроль над кораблем.

«Я решил связаться со своим начальством и проинформировать всех прочих моряков в этом районе, которые могли оказать помощь. Все члены команды надели спасательные жилеты. Когда к нам на помощь пришло судно Pichamon 2009, наш корабль уже затонул и мы дожидались спасения в воде», – рассказал капитан Мартчи.

Как пояснил подполковник полиции Прасерт Срикхуннарат, в момент кораблекрушения на борту судна находилось 28 пластиковых бочек с дизельным топливом общим объемом 5 тыс. л, а также груз продуктов питания. Извлечением из воды емкостей с нефтепродуктами занялись в первую очередь.

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