Учительница из США попала в аварию на второй день работы

Американка Меган Мэри, с начала мая присоединившаяся к коллективу Kajonkietsuksa School, на второй день работы попала в аварию.

2 Мая 2017 13:15:05

Полиция получила сообщение об аварии на Phra Phuket Kaew Rd. в Кату около 8 утра вторника, 2 мая. Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили на месте событий седан Honda с серьезно поврежденной передней частью кузова, а неподалеку от него – лежащий на асфальте скутер Yamaha Nouvo.

Находившаяся за рулем машины 30-летняя сотрудница Krungthai Bank серьезных травм не получила, в отличие от мотоциклистки, 26-летней гражданки США Меган Мэри [такое имя привела полиция, информация уточняется].

По словам спасателей, госпожа Меган Мэри повредила спину и левую лодыжку. Также спасатели отметили, что уши и височная часть головы учительницы были в крови. При этом, по словам освещавших ДТП репортеров газеты Khao Phuket, на месте событий был замечен мотоциклетный шлем, по всей видимости, принадлежавший иностранке.

После аварии Меган Мэри была доставлена в больницу Vachira Phuket Hospital в Пхукет-Тауне. Другая информация о состоянии здоровья женщины пока отсутствует.

По словам капитана Ваттанаторна Бумрунгтхина, автомобиль и скутер столкнулись в районе поворота к автошколе Chotima Driving School, где в барьере на разделительной полосе имеется разрыв, чтобы водители могли повернуть к школе с любого направления или совершить разворот.

Находившаяся за рулем седана женщина рассказала полиции, что она приближалась к зоне разворота со стороны Кату и Патонга, когда перед капотом ее машины неожиданно появился скутер Меган Мэри, которая направлялась к Kajonkietsuksa. Затормозить или сманеврировать водитель автомобиля не успела. Иностранке пока еще предстоит рассказать полиции свою версию событий.

«На данном этапе мы предполагаем, что госпожа Меган Мэри просто освоилась с маршрутом. Обвинений никому еще не предъявлено. Следующим этапом расследования будет запись показаний госпожи Меган Мэри», – заявил «Новостям Пхукета» капитан Ваттанаторн Бумрунгтхин из полиции Кату.

Старший специалист по кадрам Kajonkietsuksa School Элейн Джой Коладилла Тибай в беседе с «Новостями Пхукета» призналась, что об аварии узнала «только что» и информации о здоровье женщины у нее нет. В настоящий момент школа выясняет, насколько тяжелые травмы получила госпожа Меган Мэри, а также устанавливает, на какое страховое покрытие она имеет право.

– Премкамон Кебсара, Таньялак Сакут