Учебный центр Galileo приходит в Yacht Haven

Пхукетская гавань Yacht Haven Marina и Galileo Maritime Academy подписали соглашение о создании на Пхукете учебного центра по подготовке персонала для супер-яхт, коммерческих судов, а также оффшорных платформ.

6 Декабря 2016 10:21:30

Директор и председатель Galileo Энтони Гоулд и заместитель управляющего директора Phuket Yacht Haven Джин Пхатарапрасит обмениваются копиями контракта.

Центр, расположенный при Phuket Yacht Haven Marina, принял первых студентов 7 ноября. В их число вошли граждане Швеции, Франции и Туниса.

Пхукетский «кампус» академии Galileo располагает собственным жильем для студентов, офисным зданием и тренировочным комплексом, центром противопожарной подготовки, инженерной школой. Также в распоряжении проекта имеется специализированный флот, включающий тренировочные яхты и другие суда, в том числе, спасательные лодки. Все они базируются в Yacht Haven Marina.

Напомним, гавань Yacht Heaven является стратегическим партнером и инвестором Galileo, одного из ведущих в мире игроков на рынке обучения судового и яхтенного персонала. Galileo является единственной в Азиатско-Тихоокеанском регионе академией морского дела, имеющей аккредитацию Агентства мореходства и береговой охраны (МСА) британского Департамента транспорта.