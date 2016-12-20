Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином

Полиция полагает, что мертвый мужчина, обнаруженный 16 декабря в воде у побережья острова Ларн, может быть россиянином.

20 Декабря 2016 10:23:12

Фото: Bangkok Post

О том, что погибший может оказаться гражданином России, корреспонденту AFP заявил полковник полиции Апичай Кробпет.

Ранее СМИ сообщали о том, что неопознанный труп был обнаружен под водой 16 декабря. Погибший был привязан к бетонному блоку.

По словам полковника Кробпета, на шее мужчины была обнаружена резаная рана, но судмедэксперт заявил, что ее мог нанести как другой человек, так и сам погибший в попытке свести счеты с жизнью.

«Мы полагаем, что он может быть русским. Есть свидетели, утверждающие, что слышали, как он говорил по русски до гибели», – заявил полковник.