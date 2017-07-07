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УАЗ планирует поставлять машины в Таиланд

Ульяновский автозавод (УАЗ) объявил о начале производства внедорожника УАЗ «Хантер» с правым рулем для поставки в Азию.

Новости Пхукета

7 Июля 2017 10:57:35

Тропическая версия УАЗ «Хантер» на сайте производителя. Фото: УАЗ / www.uaz.ru
Тропическая версия УАЗ «Хантер» на сайте производителя. Фото: УАЗ / www.uaz.ru

Первый праворульный «Хантер» должен сойти с конвейера в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«На 2018 год запланирован выпуск праворульной модели «Хантер». Автомобиль планируется поставлять в Индонезию, Индию, Шри-Ланку, Намибию, Ботсвану, ЮАР, Пакистан, Малайзию и Таиланд», – цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Также УАЗ намерен начать выпуск моделей «Патриот», «Пикап» и «Хантер», адаптированных для эксплуатации в условиях, отличающихся от российских (планируются модификации «влажный климат» и «жаркий климат»).

Представители компании не уточнили, сколько может стоить УАЗ «Хантер» в Таиланде с учетом действующих в стране пошлин на импорт автомобилей. В России цены на эту модель начинаются от 620 тыс. рублей (около 350 тыс. бат). 

Напомним, ранее в этом году УАЗ объявил о намерении в течение трех лет поднять объемы экспорта до 20 тыс. машин в год за счет расширения географии поставок. Компанию интересуют рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. В прошлом году УАЗ экспортировал около 3,5 тыс. машин.

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