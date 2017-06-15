У жителя Пхукета изъяли пряжку-пистолет

Полиция конфисковала у мужчины по имени Бандит оружие, которое можно было пронести почти куда угодно.

15 Июня 2017 10:26:35

Полиция предупредила жителей Пхукета, включая владельцев ночных клубов и ресторанов, о том, что на острове было замечено огнестрельное оружие, которое можно незаметно пронести практически куда угодно. Речь идет об оригинальной пряжке для ремня, изъятой у местного жителя Бандита Чайвансута. Его пряжка-пистолет представляла собой реальное огнестрельное оружие под патрон .22 калибра. При этом длина ствола самодельного пистолета составляла 2,5 дюйма, что соответствует стволам компактных револьверов, таких как Colt Detective Special.

38-летний Бандит Чайвансут был задержан по делу о незаконном обороте наркотиков, однако в ходе обыска полиция нашла в его доме не только метамфетамин (2,5 г), но также оружие (упомянутую пряжку-пистолет и револьвер Smith & Wesson .38 калибра) и боеприпасы (пистолетные патроны .38 и .22 калибров, а также патроны для гладкоствольного оружия 12 калибра).

«Бандит самостоятельно изготовил пряжку-пистолет и ей можно пользоваться как реальным пистолетом. Выстрел можно производить не снимая пистолета с ремня. Мы опасаемся, что на острове может быть и другое оружие подобного типа, поэтому предупреждаем официальных лиц, владельцев бизнеса и других людей о необходимости обращать внимание на подобное оружие», – заявил капитан Крайсорн Бунпрасоп из полицейского участка Таланга.

«Бандит мог входить в ночные клубы со своей пряжкой-пистолетом и никто бы не понял, что он вооружен», – добавил он.

Изъятая у Бандита пряжка-пистолет была передана в штаб-квартиру полиции по 8 региону для изучения специалистами.