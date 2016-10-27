У жителя Пхукета изъяли 100 кг листьев кратома

Участие в задержании наркоторговца приняли более 20 сотрудников полиции и военнослужащих.

27 Октября 2016 12:01:00

В общей сложности в ходе рейда было изъято более восемь мешков с листьями наркотического растения. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукета при поддержке военных задержала 23-летнего Анурака Конгпхета, занимавшегося распространением наркотического растения кратом среди подростков.

Возглавлявший оперативную группу майор вооруженных сил Сатхит Найкун рассказал, что информация о подозреваемом была получена в результате мониторинга активностей подростков. Сейчас правоохранители при поддержке других структур реализуют на Пхукете кампанию по борьбе с наркотиками, и наблюдение за проблемной молодежью является одним из направлений этой работы.

Именно от подростков, задержанных с кратомом, силовики получили информацию о предполагаемом распространителе, снимавшем дом на улице Muang Thong Soi 4 в тамбоне Вичит. Задержали распространителя 25 октября.

«Когда мы прибыли по адресу, то обнаружили дом закрытым. Впрочем, у хозяина оказался запасной ключ [так что мы проникли внутрь]. В помещении никого не было, но мы заметили, что одна из плиток на потолке неплотно прилегала к остальным, и когда убрали ее, то на чердаке обнаружили прячущегося Анурака и восемь мешков, в которых содержались 924 пакета с кратомом», – рассказал майор Найкун. В общей сложности в ходе рейда было изъято более 100 кг листьев наркотического растения.

На допросе в полиции Анурак Конгпхет признался, что наркотики принадлежали ему и что он занимался их продажей. Задержанному предъявлены обвинения в хранении наркотических средств 5 категории.