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У жителей Паклока произошел конфликт с волонтерами гражданской обороны

Около 50 человек из поселка Baan Thasak в Паклоке собрались вечером 5 июня перед зданием районной администрации с требованием привлечь к ответственности официальных лиц, которые, по их мнению, применили излишнюю силу при задержании двух местных жителей с наркотиками.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Июля 2017 13:14:15

Как рассказал один из участников протеста, поводом для недовольства жителей Паклока стало задержание 20-летнего Аутсадавута «Дима» Аунгкары и его отца Сомсака Аунгкары. Собеседник журналистов представился родственником задержанных и добавил, что Дим «не совсем в здравом уме», а официальные лица применили к нему силу.

«Аутсадавут был за рулем мотоцикла, когда на чекпоинте у храма Wat Thasak его остановили волонтеры гражданской обороны для проверки на наркотики. Тест мочи дал положительный результат, после чего официальные лица заставили его отвести их к себе домой и нашли там одну таблетку метамфетамина, как они сказали. Сомсак (отец Аутсадавута), который в тот момент был дома, заявил, что и дом, и наркотики принадлежат ему. После этого официальные лица доставили обоих мужчин в районную управу для записи их личных данных и отправки на реабилитацию», – рассказал участник протеста.

«Мы видели, как официальные лица применяли к ним физическую силу. Местных жителей и молодежь это возмутило, поэтом мы и собрались перед зданием управы», – добавил он.

Массовая акция протеста прекратилась лишь после того, как на место событий прибыла полиция, а глава района Вигром Чаркти провел час в беседе с недовольными местными жителями. О том, чем завершилась беседа, представителям прессы не сообщили.

Официальный отчет районной управы подтверждает первую часть истории, касающейся обнаружения наркотиков. В документе говорится, что и Аутсадавута, и его отец согласились пройти реабилитацию. Однако в отчете также утверждается, что волонтеры подверглись нападению местных жителей после задержания Аутсадавута и Сомсака.

«Когда официальные лица осуществляли доставку их в районную управу, на дороге, ведущей в Baan Thasak собрались 18 человек (предположительно, их родственников), которые перекрыли проезжую часть. Они бросали камни в транспортные средства официальных лиц. Один из волонтеров – Нийом Нынг-Убон – получил травму головы и был госпитализирован», – говорится в отчете.

По всей видимости, ситуация в Паклоке разрешена еще не до конца. После окончания протеста один из родственников Аутсадавута и Сомсака заявил журналистам следующее: «Мы не подавали заявления в полицию, мы еще не приняли решение. Только сейчас мы узнали, что официальные лица планируют подать заявление о том, что мы препятствовали исполнению ими служебных обязанностей. Кроме того, они заявили, что подадут заявление на каждого, кто будет распространять эту новость, поскольку это незаконно по Computer Crime Act».

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