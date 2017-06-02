У жилого дома в Паклоке поймали крупного варана

Пхукетским спасателям в очередной раз пришлось проявить свои навыки ловли диких животных 31 мая, когда один из жителей Паклока обнаружил у своего дома варана.

2 Июня 2017 12:34:54

На этот раз вызов поступил из поселка Suan Neramit Housing 5 в Паклоке, причем позвонил спасателям иностранец. Прибывшие на место событий сотрудники Kusoldharm Foundation оперативно поймали 10-килограммового варана, который побеспокоил резидента Пхукета, а затем отпустили его в джунглях на территории природного заказника Khao Phra Thaeo Non-Hunting Area.

Спасатели напоминают, что в случае встречи с вараном не стоит приближаться к нему и пытаться прогнать самостоятельно, вместо этого следует обратиться к спасателям. Контактные телефоны Kusoldharm: 076-211706 и 076-355330. Также можно обратиться на горячую линию 1669.