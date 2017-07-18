У въездов на холм в Патонге организуют пункты проверки водителей и техники

В качестве временной меры по снижению числа аварий на холме Patong Hill официальные лица оборудуют дорожные чекпоинты, на которых будут проверять состояние транспорта и водителей, включая тесты на алкоголь.

18 Июля 2017 13:31:15

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг. Фото: PR Department

Решение об организации пунктов дорожного контроля было принято на прошедшей 17 числа встрече, посвященной проблеме аварий на Patong Hill. В совещании – уже втором за неделю – приняли участие губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг, глава полиции Патонга Тассанай Ораригадет и мэр города Чалермлак Кебсап, представители Департамента наземного транспорта (PLTO) и Департамента скоростных магистралей (PHD), директор Бюро по безопасности на скоростных магистралях (BHS) Суджин Мунгнимит.

По итогам встречи PLTO было поручено организовать пункты дорожного контроля на въездах на горную дорогу со стороны Патонга и Кату. На чекпоинтах должен осуществляться контроль за техническим состоянием взъезжающего на перевал транспорта, а также проверка водителей на содержание алкоголя в крови и наличие водительских удостоверений требуемых категорий. PLTO будет отвечать за все аспекты реализации идеи: от выбора места расположения чекпоинтов до выделения сотрудников.

Представители PLTO пока не могут сказать, когда именно будут организованы контрольные пункты. Пока что ведомство не определилось ни с финансовой стороной вопроса, ни с трудовыми ресурсами.

Одновременно PHD получил распоряжение изучить дорогу через перевал в плане ее инженерного устройства и предложить решения по повышению безопасности. В частности, речь идет о менее скольком дорожном покрытии (о том, что это можно сделать, на встрече заявил глава BHS). Кроме того, сотрудники PHD должны проверить дорожные знаки и указатели.

В качестве долгосрочного решения проблемы официальные лица видят два выхода: проведение масштабных дорожных работ для того, чтобы сделать уклон на спуске менее крутым, и прокладка тоннеля из Кату до Патонга. Оба этих проекта, впрочем, потребуют выделения значительного объема средств. Сами работы также будут продолжительными по времени.

Проблема частых аварий на въезде в Патонг вернулась на повестку дня неделю назад, когда там разбился автобус с группой туристов из Китая. Автобус не смог вовремя затормозить и не вписался в поворот у подножья холма. Транспортное средство вылетело с главной дороги на улицу Pisitkoranee Rd., перевернулось на бок и протаранило фасады нескольких жилых домов, едва не задев двигавшиеся во встречном направлении машину и мотоцикл. В результате аварии погиб 36-летний турист из Китая и его 10-летний сын, еще 22 человека получили травмы, некоторые из них – тяжелые.

За две недели до этого на спуске с того же холма потерял управление другой автобус с китайскими туристами. Многотонная машина с несколькими десятками пассажиров протаранила мотоцикл, после чего врезалась в бетонный блок. В результате аварии погибла находившаяся на мотоцикле женщина, травмы получили 26 человек.

Об итогах первой встрече, посвященной безопасности на Patong Hill, читайте здесь.