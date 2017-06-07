У трех иностранцев изъяли 12,3 кг кокаина в аэропорту Бангкока

Двое молодых мужчин и девушка из Гонконга были задержаны в аэропорту Suvarnabhumi с крупной партией наркотиков в понедельник, 5 июня.

7 Июня 2017 14:44:10

Аэропорт Suvarnabhumi. Фото: PercyGermany / Flickr

Граждане Гонконга Фонд Йи Тинг (19 лет), Тунг Винг Ян (22 года) и Йау Кит Лонг (24 года) были задержаны в аэропорту Suvarnabhumi с крупной партией кокаина, сообщает газета Bangkok Post. О задержании было объявлено на специальном брифинге, который провели для журналистов главы Таможенного департамента, Бюро по борьбе с Наркотиками и Совета по контролю за наркотиками.

Наркокурьеров задержали благодаря информации, полученной из Гонконга, куда и направлялся нелегальный груз. На допросе подозреваемые заявили, что их наняла некая Минг (также из Гонконга), которой они должны были передать наркотики в одном из бангкокских отелей. Задержать ее правоохранители не успели, к настоящему моменту Минг уже покинула страну и вернулась в Гонконг.

Курьерам за доставку груза она обещала по 40 тыс. бат в гонконгских долларах. Страной происхождения наркотиков оказалась Бразилия.

Фонд Йи Тинг, Тунг Винг Ян и Йау Кит Лонг будут привлечены к уголовной ответственности по законодательству Таиланда. Двум мужчинам и девушке может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.