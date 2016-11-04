У Симиланов продолжаются поиски пропавшего россиянина

Морская полиция и ВМФ продолжают поиски россиянина Алексея Сташкова, которого унесло в море течением 30 октября.

4 Ноября 2016 11:08:16

Вместе с другими судами на поиски Сташкова был направлен патрульный корабль Tor 229. Фото: Ryal Thai Navy

Представитель Королевских ВМФ Таиланда в провинции Пханг-Нга подтвердил «Новостям Пхукета», что сегодня начался уже третий день поисково-спасательной операции, но найти россиянина морякам пока не удалось.

«Поисковые команды морской полиции и 3-го регионального командования ВМФ были усилены патрульным кораблем Tor 229. Также помощь оказывают местные рыбаки и капитаны туристических судов», – заявил представитель штаба ВМФ в провинции Пханг-Нга, попросивший не указывать его имени.

Россиянин Алексей Сташков прибыли на Симиланы на борту яхты Revolution вместе со шкипером Михаилом Колмогоровым. В беседе с «Новостями Пхукета» Колмогоров рассказал, что Revolution вышла из Чалонга вечером субботы, 29 октября, и к утру воскресенья достигла Симиланских островов. Мужчины вдвоем поставили яхту на муринг у одного из небольших островов, входящих в Симиланскую группу, после чего шкипер отправился в каюту отдохнуть, а его напарник сообщил, что намерен искупаться.

«Моя вахта была последней во время перехода, так что я спустился вздремнуть. Но сон в таких случаях всегда чуткий и я услышал, как Алексей зовет меня», – рассказал Колмогоров.

Выбежав на палубу, капитан увидел, что второй член экипажа уже достаточно далеко от лодки и течение уносит его в море. Колмогоров отвязал надувную лодку, имевшуюся на Revolution, и пустил ее по течению, чтобы Алексею было за что ухватиться. После этого капитан начал снимать яхту с муринга, на что ушло еще десять минут, поскольку Колмогорову пришлось нырять и перерезать канат.

«Когда я добрался до надувной лодки, Алексея не было ни в ней, ни нигде вокруг», – рассказал россиянин. После инцидента ему удалось по телефону связаться с друзьями в России и в Таиланде и передать информацию о происшествии. Затем Колмогоров приступил к поискам Сташкова.

«Наверное, стоило подать сигнал Mayday по радио, но это я сейчас понимаю», – отметил яхтсмен, подчеркнув, что ситуация была стрессовой.

Колмогоров поясняет, что телефонная связь в районе происшествия была очень нестабильной, да и само место (примерно в 1 миле к востоку от острова Пайан) было безлюдным и достаточно удаленным от центрального острова Симиланской группы, так что на оперативную помощь со стороны он рассчитывать не мог.

Остаток дня 30 октября Колмогоров провел прочесывая район происшествия, пытаясь найти Алексея, а после наступления ночи включил на яхте огни, чтобы напарник мог увидеть лодку в темноте. Поиск напарника россиянин продолжил и на следующий день.

«После двух дней я прекратил поиски и пошел к центральному острову Симиланского архипелага. Корабль военных появился там 1 ноября», – отметилКолмогоров.