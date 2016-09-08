У салона Chevrolet в Рассаде загорелись электропровода

На Thepkrasattri Rd. произошло возгорание проводов линии электропередач. Пожар был ликвидирован в течение 30 минут

8 Сентября 2016 09:41:09

Спасатели Kusoldharm Foundation получили сообщение о пожаре на Thepkrasattri Rd. около 10 утра среды, 7 сентября. Звонивший рассказал, что у салона Chevrolet в Рассаде (в районе больницы Mission Hospital и университета Rajabhad) загорелись провода линии электропередач.

Прибывшие на место событий спасатели за 30 минут ликвидировали возгорание, одновременно сообщив о произошедшем в Управление энергоснабжения провинции Пхукет (РРЕА). Сейчас ведомство проводит проверку, пытаясь установить причину инцидента.

«Они предполагают, что мог произойти обрыв высоковольтного провода, который затем задел другие электрические или телекоммуникационные кабели, что породило искру и вызвало пожар. В момент происшествия все провода были мокрыми из-за дождя, и это также могло сыграть свою роль», – заявил один из сотрудников Kusoldharm Foundation.

Стоит отметить, что за несколько часов до этого на Пхукете произошло еще одно возгорание проводов. Около 01:00 ночи загорелся кабель перед магазином автомобильных шин на Bypass Rd. Этот пожар также был потушен в течение получаса.