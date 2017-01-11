У Рача-Яй начали закладку искусственных рифов

Пхукетский офис Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) начал работы по восстановлению экосистемы у острова Рача-Яй, находящегося в 18 км к югу от побережья Пхукета.

11 Января 2017 09:18:37

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Директор пхукетского офиса DMCR Пайтун Панчаяпхум подтвердил, что 10 января ведомство начало закладку бетонных блоков для создания новых коралловых рифов у Рача-Яй. Также у побережья разместят дополнительные муринговые буи для швартовки туристических лодок, которые из-за недостатка буев нередко бросают якоря прямо на коралловые рифы. Работы ведутся в бухтах Баток-Бэй, Сиам-Бэй, Ла-Бэй и Теу-Бэй, завершить проект DMCR планирует в течение трех дней.

В беседе с журналистами Пайтун Панчаяпхум отметил, что работы ведутся в рамках Королевских проектов по восстановлению и защите экосистемы в провинциях Пхукет, Пханг-Нга и Сураттхани.

«С увеличение числа кораллов растет и число другой морской жизни, что возвращает экосистему в состояние баланса», – отметил глава пхукетского офиса DMCR.