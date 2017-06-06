У полиции не нашлось претензий к торгующему патронами стрельбищу

Полиция Пхукета не намерена принимать меры в отношении стрельбища в Кату, продавшего патроны покупателю для пользования вне тира.

6 Июня 2017 15:59:08

Полиция Пхукета подтвердила, что не будет проводить расследование в отношении стрельбища Kathu Phuket Shooting Range, где, как выяснилось, приобрести патроны может любой желающий.

О гибкой политике стрельбища стало известно после задержания 34-летнего Бааннасорна Табпана. Мужчина, ранее привлекавшийся к ответственности по наркотической статье, был арестован после того, как в полицию поступило сообщение, что он снова начал употреблять метамфетамин.

Около 15:00 понедельника, 5 июня, правоохранители нанесли визит в дом, где проживал Баннасорн, и обнаружили у мужчины две таблетки метамфетамина, чуть более 1 гр наркотика в кристаллической форме и пистолет с патронами (причем последние были двух разных калибров – .38 и 9 мм).

Бааннасорн признался, что наркотики, оружие и патроны принадлежали ему. Метамфетамин он приобрел у дилера из Раваи по прозвищу Бэнг, который оставил закладку для клиента под деревом у мотомастерской на Kwang Rd. Пистолет Бааннасорн, по его словам, купил через интернет, а патроны – на стрельбище Kathu Phuket Shooting Range, где он просто попросил продать боеприпасы, и сотрудники не стали отказывать.

Заместитель начальник полицейского участка Пхукет-Тауна подтвердил журналистам, что правоохранители сейчас ищут как дилера Бэнга, так и подозреваемых, у которых Бааннасорн приобрел оружие. Однако претензий к стрельбищу в Кату у них нет.

«Нет необходимости для дальнейших допросов сотрудников Kathu Phuket Shooting Range. Нормальные (sic) люди могут придти тужа и купить патроны для использования после того, как постреляют на стрельбище. Если возникнут другие подозрительные моменты, тогда мы проведем расследование», – заявил полковник Аканит Данпитаксарн.

Задержанному Бааннасорну будут предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой категории, а также незаконном владении оружием и боеприпасами.