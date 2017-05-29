У полицейского участка в Пхукет-Тауне загорелся автомобиль

Полиция пока не установила причину возгорания, предварительная версия – неисправность электрики.

29 Мая 2017 13:02:13

Автомобиль Citroen неожиданно загорелся у полицейского участка Пхукет-Тауна на Yaowarat Rd. во второй половине дня 27 мая. Инцидент произошел около 15:30, пожарные за 10 минут справились с огнем, на время тушения движение по дороге было ограничено ради безопасности других водителей.

«Согласно свидетельским показаниям, автомобиль двигался по Yaowarat Rd. в сторону больницы Vachira Hospital и неожиданно загорелся, когда проезжал мимо полицейского участка. Водитель запарковал машину и оперативно ее покинул», – заявил журналистам один из полицейских, не уточнив, кого именно опрашивали сотрудники полиции.

Причина пожара пока не установлена, но в полиции полагают, что к возгоранию могла привести неисправность электросистем автомобиля.