The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

У полицейского участка в Пхукет-Тауне загорелся автомобиль

Полиция пока не установила причину возгорания, предварительная версия – неисправность электрики.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Мая 2017 13:02:13

Автомобиль Citroen неожиданно загорелся у полицейского участка Пхукет-Тауна на Yaowarat Rd. во второй половине дня 27 мая. Инцидент произошел около 15:30, пожарные за 10 минут справились с огнем, на время тушения движение по дороге было ограничено ради безопасности других водителей.

«Согласно свидетельским показаниям, автомобиль двигался по Yaowarat Rd. в сторону больницы Vachira Hospital и неожиданно загорелся, когда проезжал мимо полицейского участка. Водитель запарковал машину и оперативно ее покинул», – заявил журналистам один из полицейских, не уточнив, кого именно опрашивали сотрудники полиции.

Причина пожара пока не установлена, но в полиции полагают, что к возгоранию могла привести неисправность электросистем автомобиля.
NOVOSTIPHUKETA.COM
Расположение

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Отставной полицейский выиграл 180 млн бат в лотерею
Отставной полицейский выиграл 180 млн бат в лотерею
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Thanyapura готовится короновать третьего Царя горы
Thanyapura готовится короновать третьего Царя горы
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.