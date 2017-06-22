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У пирса в Раваи организуют дежурство для борьбы с попрошайками

Мэр Раваи Арун Солос объявил, что с 22 июня у пирса в Раваи будут ежедневно дежурить официальные лица для пресечения случаев попрошайничества.

Шела Рива

23 Июня 2017 09:00:00

Фото: Шела Рива
Фото: Шела Рива

Соответствующее решение было принято по итогам встречи в муниципалитете Раваи. Совещание было посвящено проблеме малолетних попрошаек из деревни морских цыган, которые выпрашивают деньги у туристов в районе пирса. На встрече также присутствовал суперинтендант полицейского участка Чалонга, в зону ответственности которого входит весь тамбон Раваи.

Арун Солос пояснил, что дежурить на «чекпоинте» будут волонтеры сил гражданской обороны или представители местной организации по обеспечению безопасности, так называемой Village Security Team.

Мэр Солос отметил, что муниципалитет уже обслужил проблему с родителями цыганских детей, но остался не доволен «их сотрудничеством».

«Как правило, семьи попрошаек очень бедные. В прошлом мы уже пытались объяснить родителям, что они должны отправить своих детей учиться в школу при храме Wat Sawang Arom, чтобы они получили базовое образование в соответствии с государственной политикой в этой сфере. Школьное образование бесплатно, но у некоторых родителей нет денег даже на школьную форму для детей. Кроме того, от самих детей это требует смелости, потому что в школе некоторые из-них подвергаются травле или просто не похожи на других школьников из-за темного цвета кожи и курчавых волос», – рассказал Арун Солос.

Родители детей, по его словам, также не считают образование чем-либо важным.

«Они не видят вреда в том, что их дети остаются необразованными и занимаются попрошайничеством. Это и лежит в основании проблемы», – пояснил мэр Раваи, отметив, что исключения из правила, конечно же, есть, и некоторых из цыганских детей даже заканчивают ВУЗы.

На встрече в муниципалитет слово было предоставлено и Джарунгу Тхаоджану, деревенскому старосте второго мубана Раваи, в состав которого входит деревня цыган.

«Все эти дети – из одной деревни. Сейчас их около дюжины, и то, что раньше было небольшой проблемой с одним-двумя попрошайками, сейчас превращается в проблему большую. Сейчас она выросла до тех масштабов, когда нам уже приходится патрулировать туристические районы. Будем надеятся, что присутствие официальных лиц отпугнет попрошаек», – заявил Джарунг Тхаоджан.
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