У пхукетского бездомного нашли 100 тыс. бат

Мужчину доставили в приют, а также помогли с открытием банковского счета, чтобы деньги были в безопасности.

2 Февраля 2017 17:26:13

Вечером 1 февраля полиция Чалонга получила сообщение о том, что на ярмарке у храма Wat Chalong группа попрошаек просит милостыню. Прибывший для проверки наряд полиции обнаружил только одного подходящего под это описание человека, которым оказался 67-летний инвалид Хокджай Сэонг.

Полиция и официальные лица отвели мужчину в относительно тихое место для беседы и досмотра. Тот назвал свое имя и предъявил к досмотру сумку, в которой обнаружилось около 1000 бат наличными. Однако результат дальнейшего досмотра заставил полицию удивиться. На поясе у Хокджая обнаружились несколько пакетов с наличными на общую сумму в 100 тыс. бат.

Мужчина затем признался, что не только занимался попрошайничеством но и работал, перепродавая старые вещи, ставшие не нужными прежним хозяевам. Именно так Хокджай скопил 100 тыс., но поскольку постоянного места проживания не имел, то был вынужден постоянно держать деньги при себе.

«Поскольку мы опасались, что он может потерять деньги или их могут украсть, мы доставили его в приют Mit Maitri Home Phuket, а затем – в банк для открытия счета», – заявил шеф полиции Пхукета генерал-майор Тирапон Тхипджарон.