The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

У пхукетского бездомного нашли 100 тыс. бат

Мужчину доставили в приют, а также помогли с открытием банковского счета, чтобы деньги были в безопасности.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Февраля 2017 17:26:13

Вечером 1 февраля полиция Чалонга получила сообщение о том, что на ярмарке у храма Wat Chalong группа попрошаек просит милостыню. Прибывший для проверки наряд полиции обнаружил только одного подходящего под это описание человека, которым оказался 67-летний инвалид Хокджай Сэонг.

Полиция и официальные лица отвели мужчину в относительно тихое место для беседы и досмотра. Тот назвал свое имя и предъявил к досмотру сумку, в которой обнаружилось около 1000 бат наличными. Однако результат дальнейшего досмотра заставил полицию удивиться. На поясе у Хокджая обнаружились несколько пакетов с наличными на общую сумму в 100 тыс. бат.

Мужчина затем признался, что не только занимался попрошайничеством но и работал, перепродавая старые вещи, ставшие не нужными прежним хозяевам. Именно так Хокджай скопил 100 тыс., но поскольку постоянного места проживания не имел, то был вынужден постоянно держать деньги при себе.

«Поскольку мы опасались, что он может потерять деньги или их могут украсть, мы доставили его в приют Mit Maitri Home Phuket, а затем – в банк для открытия счета», – заявил шеф полиции Пхукета генерал-майор Тирапон Тхипджарон.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
На рынке в Паттайе задержали голого иностранца с ножом
На рынке в Паттайе задержали голого иностранца с ножом
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Юрген Зак выиграл классическую велогонку Thanyapura
Юрген Зак выиграл классическую велогонку Thanyapura
День для всех: Новый семейный бранч в Hilton
День для всех: Новый семейный бранч в Hilton
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как устроена тайская лотерея?

Как устроена тайская лотерея?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.