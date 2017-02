У нас есть дракон: Знакомство с ящерицей Acanthosaura phuketensis Ящерица Acanthosaura phuketensis была официально признана новым видом (и пхукетским эндемиком) в конце в прошлого года. Новости Пхукета 6 Февраля 2017 08:48:04 В середине декабря прошлого года команда биологов под руководством бельгийца Оливье Паувелса праздновала очередной успех. Обнаруженная ими в 2015 году на Пхукете рогатая ящерица была официально признана новым видом, о существовании которого ранее науке известно не было. Более того, ящерица оказалась пхукетским эндемиком, то есть не встречающейся нигде более в мире. Официальное название нового вида – Acanthosaura phuketensis. Новая ящерица относится к подсемейству так называемых драконин в семействе агамовых, так что, если есть желание, ее вполне можно именовать миниатюрным драконом, хотя пхукетский акантозавр – тоже звучит убедительно. Да и внешний вид ящерицы вполне соответствует имени. Она вырастает до 35 см в длину, ее голову украшают колоритные рога, а вдоль позвоночника идет ряд шипов. «Ее имя в буквальном смысле означает «шипастая ящерица с Пхукета», и это удивительное открытие», – восхищается Оливье Паувелс. Члены его команды – Монтри Сумонтха, Кирати Кунья, Ават Нитикун, Пхамон Сампхантхамит, Перри Вуд и Ли Грисмер – довольны не меньше. Все они причастные к открытию, сделанному в джунглях центральной части Пхукета. Несмотря на устрашающий внешний вид, пхукетский дракон совершенно безобиден, да и встретить его в населенных районах острова едва ли удастся. «Ящерица питается насекомыми и ведет очень скрытный образ жизни. Она живет на деревьях в густых лесах и редко спускается на землю», – говорит господин Паувелс. «Хотя Пхукет и является одним из самых популярных туристических направлений в мире, это уже третье открытие нашей команды на острове после нового вида гекконов и гадюки. Все они являются эндемиками, то есть не встречаются нигде больше на нашей планете», – добавляет исследователь, открывший уже восемь десятков новых видов. Господина Паувелса, как и многих других специалистов, беспокоит стремительное развитие Пхукета и растущий поток туристов. «Инфраструктура расширяется и угрожает оставшимся на острове тропическим лесам. Наше последнее открытие подчеркивает, насколько важно сохранить джунгли на острове. Если они исчезнут, то вместе с ними пропадут и обитающие там уникальные существа», – объясняет Паувелс. «Морская биология Пхукета изучена очень хорошо, благодаря усилиям ученых, работающих в Морском биологическом центре Пхукета (PMBC), но наземной фауной биологи долго пренебрегали. Возможно, это происходило из-за того, что остров настолько туристический, а леса настолько разрушены туризмом и сельским хозяйством, что биологи полагали, что ничего особенного здесь быть не может», – рассуждает Оливье. «Но мы ошибались! В 2004 году команда биологов из Малайзии описала маленького геккона, оказавшегося пхукетским эндемиком и получившего имя Cnemaspis phuketensis. После этого наша команда во главе с Монтри Сумонтхой из центра морской биологии в Ранонге, приняла решение пристально исследовать оставшиеся на Пхукете джунгли. В сотрудничестве с Центром реабилитации гиббонов мы начали прочесывать джунгли, что привело к обнаружению геккона Ван Девентера (Cnemaspis vandeventeri) в 2010 году, пхукетской гадюки (Trimeresurus phuketensis) в 2011, пхукетского кривопалого геккона (Cyrtodactylus phuketensis) в 2012 и, наконец, пхукетского акантозавра (Acanthosaura phuketensis) в 2015», – продолжает Оливье. «Это все совершенно фантастично и неожиданно. Ареал обитания видов Cnemaspis vandeventeri и Trimeresurus phuketensis не ограничен Пхукетом, они встречаются и в горах на материке. Однако два других вида – строго эндемичны», – добавляет он, отмечая, что изучение джунглей и поиск новых видов продолжаются. Господин Паувелс подчеркивает, что все обнаруженные его командой ящерицы – обитатели глухих джунглей и не смогут выжить, если их будут беспокоить люди. При этом, по словам биолога, сельскохозяйственная деятельность уже ведется на многих из ранее нетронутых участков пхукетских джунглей. Также угрозу представляет браконьерский отлов животных для нелегальной продажи как в Таиланде, так и на международных рынках. «Существование на Пхукете уникальных видов, встречающихся только в природном заказнике Khao Phra Thaeo и рядом с ним, может помочь развитию экотуризма и привлечь гостей, желающих увидеть эти маленькие сокровища в естественной среде обитания. Это еще один плюс ко всем достоинствам Пхукета», – говорит Оливье Паувелс. При этом в самом заказнике о существовании пхукетского дракона Acanthosaura phuketensis еще не слышали. Директор Khao Phra Thaew Non-Hunting Area Пияват Сукон признался «Новостям Пхукета», что информация о регистрации нового вида в его офис еще не поступала, но это обязательно должно произойти. Одновременно он подтвердил, что в заказнике обитают и другие виды ящериц из семейства агамовых, включая Acanthosaura cf. Crucigera и Acanthosaura armata. Последняя, кстати, весьма популярна у любителей ящериц по всему миру в качестве домашнего питомца.