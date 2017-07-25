У направлявшегося на Пхукет наркокурьера изъяли 4049 таблеток метамфетамина

Полиция Пхукета перехватила направлявшуюся на остров крупную партию метамфетамина. Добычей правоохранителей стали более 4000 таблеток, расфасованных в пакеты по 20 штук и спрятанные под капотом и под обшивкой водительской двери белого пикапа Toyota.

25 Июля 2017 10:20:43

Белый пикап Toyota с номерными знаками провинции Краби был остановлен на КПП Та-Чат-Чай в 18:10 вечера 23 июля. При досмотре автомобиля полиция обнаружила под капотом 4000 таблеток метамфетамина, расфасованных в пакеты по 20 штук. Еще 49 таблеток были найдены за обшивкой водительской двери.

Водитель пикапа Чайват Урайрот был доставлен в ближайший полицейский участок для допроса. 28-летний мужчина сознался, что наркотики принадлежали ему. Чайвату были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Чайват рассказал полицейским, что его нанял для доставки наркотиков на Пхукет из Сонгкхла некий «господин Бунйи». Оплату он должен был получить после выполнения задания. Полиция не уточнила, какую сумму обещали курьеру за работу и кто должен был получить груз. Стоимость перехваченной партии наркотиков правоохранители оценили в 390 тыс. бат, то есть чуть меньше, чем 100 бат за таблетку.