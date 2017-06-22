У храма Wat Manik загорелся ресторан

Утром 21 июня сотрудники районного управления Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) в Срисунторне получили сообщение о пожаре в небольшом ресторане Khao Gang Pa Noi Restaurant у храма Wat Manik.

22 Июня 2017 09:31:12

Когда пожарные, спасатели и полиция прибыли на место событий, одно из внутренних помещений ресторана уже было охвачено огнем, но на все здание пламя еще не распространилось. За 20 минут пожарные справились с возгоранием, ущерб от которого составил около 30 тыс. бат. В ходе происшествия никто не пострадал.

Как установила полиция, возгорание произошло в молельной комнате, прилегающей к ресторанной кухне. По словам капитана Крисорна Бунпрасопа из участка в Таланге, причиной пожара стали ненадежное электрооборудование и плохое состояние крыши самого здания.

«Пожар произошел из-за того, что протекавшая через крышу дождевая вода попала на старую электрическую розетку в молельной комнате, из-за чего произошло короткое замыкание», – заявил капитан Бунпрасоп.