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У берегов Карона найдено тело купальщика, унесенного течением в море накануне

Местные рыбаки нашли тело 26-летнего Анона Родчуя, которого унесло в море течением вечером 11 июня.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Июня 2017 19:08:47

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказали «Новостям Пхукета» в полиции, около 18:30 вечера 11 июня Анон Родчуй вместе с двумя друзьями отправился купаться на пляже Карон. Всех троих подхватило течение, но спасти лайфгардам удалось лишь двоих из мужчин. Поиски Анона продолжались, пока позволяло освещение, а не следующее утро были возобновлены.

В итоге тело мужчины около 15:00 понедельника, 12 января, обнаружили рыбаки. Флотские спасатели совместно с лайфгардами доставили труп на берег, где погибшего опознали родственники.

Добавим, что в тот же день, 12 июня, лайфгарды спасли на Патонге трех отдыхающих из Китая, которые также недооценили силу течений и волн.

«Мы призываем всех отдыхающих соблюдать осторожность и не входить в воду там, где стоят красные флаги. Пожалуйста, не нарушайте правила, поскольку это опасно», – обратились к туристам члены Phuket Lifeguard Service. Подробнее об отбойных течениях читайте здесь.

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