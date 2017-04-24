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Тюрьма Пхукета прошла проверку на наркотики

Более 120 сотрудников полиции и представителей других официальных ведомств присоединились к инспекции, которая прошла в тюрьме Пхукета 21 апреля.

Новости Пхукета

24 Апреля 2017 09:46:53

Среди участников инспекции были и первые лица острова, включая губернатора Норрапхата Плодтхонга, вице-губернатора Снитха Сривихока, старшего административного сотрудника провинции (палада) Тхаворнвата Конгкэу и заместителя суперинтенданта полицейского участка Пхукет-Тауна подполковника Тханата Промтхепа.

В ходе инспекции были проверены как помещения, где содержатся заключенные, так и административное здание. Наркотиков, мобильных телефонов и других запрещенных вещей найдено не было.

Также из 2446 заключенных 300 (250 мужчин и 50 женщин) сдали анализы на содержание наркотических препаратов в крови. Все тесты оказались отрицательными, и после окончания процедуры губернатор Норрапхат Плодтхонг заявил, что пхукетская тюрьма подтвердила свой «белый» статус, и заключенные там содержатся в соответствии с установленными в стране нормами.

Губернатор не прокомментировал главный вопрос, существующий в отношении тюрьмы, а именно количество заключенных на квадратный метр площади. Ранее официальные лица неоднократно отмечали, что построенная сто лет назад тюрьма не рассчитана на почти 2,5 тыс. человек. В 2012 году Департамент исполнения наказаний заявил о том, что на Пхукете должна быть построена новая современная тюрьма, однако пока что проект с мертвой точки не сдвинулся.

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