Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Турвизы в Таиланд остались бесплатными лишь для граждан 21 страны

Власти Таиланда пересмотрели условия выдачи туристических виз и виз по прибытию. Льготы действуют лишь для граждан 21 страны мира.

Новости Пхукета

2 Марта 2017 12:40:04

В начале февраля кабинет министров Таиланда одобрил продление периода выдачи туристических виз на льготных условиях до конца августа. В течение всего этого периода посольства должны были оформлять однократные турвизы бесплатно, а визы по прибытию – со скидкой в 50%.

Однако в приказе Министерства внутренних дел от 28 февраля указаны другие условия. Согласно приказу, распространяется льготный режим лишь на обладателей паспортов 21 страны и территории. В список входят: Андорра, Болгария, Бутан, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Индия, Казахстан, Латвия, Литва, Мальдивы, Мальта, Маврикий, Папуа – Новая Гвинея, Румыния, Сан-Марино, Саудовской Аравия, Тайваня, Украина и Узбекистан.

Соответствующий список стран приводится и в сообщении Туристического управления Таиланда, и на страницах посольств и консульств за рубежом.

«Граждане перечисленных выше стран/территорий имеют право на следующее: освобождение от сбора за оформление туристической визы (однократной) в Таиланд на указанный выше период; уплату сбора в размере 1000 бат (против 2000 бат) при подаче заявления на визу по прибытию на выделенных пунктах иммиграционного контроля на указанный выше период», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства Таиланда в Лаосе. Аналогичные сообщения размещены на страницах посольства в Сингапуре, Великобритании и ряде других стран.

Напомним, Таиланд отменил сбор за однократные туристические визы и сократил сбор за визы по прибытию с 1 декабря. Изначально планировалось, что послабления будут действовать в течение трех месяцев, вплоть до конца февраля. 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Пара из России заявила в полицию о вымогательстве со стороны полицейского
Пара из России заявила в полицию о вымогательстве со стороны полицейского
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
BISP влилась в проект Ride 4 Kids
BISP влилась в проект Ride 4 Kids
Стейк в стиле гаучо в Asado Gaucho Grill
Стейк в стиле гаучо в Asado Gaucho Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.