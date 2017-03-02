Турвизы в Таиланд остались бесплатными лишь для граждан 21 страны

Власти Таиланда пересмотрели условия выдачи туристических виз и виз по прибытию. Льготы действуют лишь для граждан 21 страны мира.

2 Марта 2017 12:40:04

В начале февраля кабинет министров Таиланда одобрил продление периода выдачи туристических виз на льготных условиях до конца августа. В течение всего этого периода посольства должны были оформлять однократные турвизы бесплатно, а визы по прибытию – со скидкой в 50%.

Однако в приказе Министерства внутренних дел от 28 февраля указаны другие условия. Согласно приказу, распространяется льготный режим лишь на обладателей паспортов 21 страны и территории. В список входят: Андорра, Болгария, Бутан, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Индия, Казахстан, Латвия, Литва, Мальдивы, Мальта, Маврикий, Папуа – Новая Гвинея, Румыния, Сан-Марино, Саудовской Аравия, Тайваня, Украина и Узбекистан.

Соответствующий список стран приводится и в сообщении Туристического управления Таиланда, и на страницах посольств и консульств за рубежом.

«Граждане перечисленных выше стран/территорий имеют право на следующее: освобождение от сбора за оформление туристической визы (однократной) в Таиланд на указанный выше период; уплату сбора в размере 1000 бат (против 2000 бат) при подаче заявления на визу по прибытию на выделенных пунктах иммиграционного контроля на указанный выше период», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства Таиланда в Лаосе. Аналогичные сообщения размещены на страницах посольства в Сингапуре, Великобритании и ряде других стран.

Напомним, Таиланд отменил сбор за однократные туристические визы и сократил сбор за визы по прибытию с 1 декабря. Изначально планировалось, что послабления будут действовать в течение трех месяцев, вплоть до конца февраля.