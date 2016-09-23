Turtle Fun Run 2016 пройдет 9 октября

Благотворительный забег ради морских черепах состоится на Пхукете уже в двенадцатый раз, но «пересечь море» участникам предстоит впервые.

23 Сентября 2016 15:45:13

Фото: Mai Khao Marine Turtle Foundation

Ежегодный благотворительный забег ради морских черепах пройдет по новому маршруту. Организаторы 12-го ежегодного Turtle Fun Run объявили о том, что в этом году участники пробегут по мосту Sarasin до провинции Пханг-Нга и обратно. До этого же мероприятие за границы острова не выходило.

Turtle Fun Run состоится 9 октября 2016 года. На выбор участникам предлагается три маршрута: семейный забег Family Run на 2,5 км (1000 бат с семьи), свободный забег Fun Run на 5,3 км (300 бат с человека) и основное событие Mini Marathon на 10,2 км (350 бат с человека).

Все участники получат фирменную футболку и памятную медаль, а победителей забегов на 5,3 км и 10,2 км ждут денежные призы и кубки (для первых семи спортсменов в женском и мужском разряде отдельно). Также приготовлен традиционный приз за лучший костюм, плюс отдельные подарки для самого молодого бегуна, самого возрастного и самого тяжелого.

Подробную информацию можно получить у Шона Пэнтона по телефону 083-391-5869.