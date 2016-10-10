Турпоток в Таиланд из России в августе вырос на 42%

В общей сложности в августе в Таиланд въехали 52,7 тыс. россиян. Показатель августа прошлого года – 37,2 тыс.

10 Октября 2016 11:51:59

Туристы в Патонге. Фото: PercyGermany

Официальная статистика Департамента туризма подтвердила оценки, которые ранее озвучили туристические операторы России (подробнее читайте здесь). Специалисты зафиксировали значительный рост турпотока в Таиланд из РФ в разгар низкого сезона.

Турпоток из России

Согласно последнему докладу Департамента туризма, в августе Таиланд посетили 52,7 тыс. россиян, что на 41,79% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Тогда августовский турпоток составил 37,2 тыс. человек. Впрочем, в эту цифру включаются не только поездки с туристическими целями, но вообще все визиты (так называемый показатель Foreign Arrivals).

Всего с начала года Таиланд посетили 651,8 тыс. россиян, что на 19,99% выше прошлогоднего показателям. Таким образом, Россия по-прежнему является лидером среди всех не азиатских стран. Туристическое управление Таиланда ожидает, что всего за год страну посетят около миллиона россиян (подробнее читайте здесь).

Общий турпоток

Что касается суммарного турпотока, то за январь-август показатель Foreign Arrivals составил 22,41 млн человек, что на 11,75% выше прошлогодних цифр. Непосредственно в августе Таиланд посетили 2,87 млн иностранцев (в том числе 891,4 тыс. китайцев).

При этом китайский сегмент демонстрирует такой же устойчивый количественный рост, как и российский. Август этого года оказался на 11,34% лучше прошлогоднего, а турпоток за восемь месяцев на 19,22% больше, чем год назад.

Примечательно, что в августе прекратился спад на рынках Австралии и Новой Зеландии. За месяц Foreign Arrivals из этих двух стран выросли на 2,51%.

*Показатель Foreign Arrivals включает не только туристов, но вообще всех иностранцев, посетивших страну. Однако других данных Минтуризма не приводит, ввиду чего отрасль приравнивает Foreign Arrivals к собственно турпотоку. Предыдущую статистику можно найти здесь и здесь.



