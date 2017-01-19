Турпоток из России в Таиланд за 2016 год вырос на 23%

В 2016 году Таиланд посетили около 1,1 млн россиян, что на 23% выше показателя 2015 года. Таковы итоговые данные Департамента туризма при Министерстве туризма и спорта Таиланда.

19 Января 2017 12:06:58

Туристы на пляже в Кароне. Фото: The Phuket News

Итоговый показатель Foreign Arrivals* из России оказался немного ниже, чем цифры, которые прогнозировала министр туризма и спорта Кобкарн Ваттанаврангкун. В интервью агентству ТАСС она ранее говорила о том, что количество «прибытий» из России за 12 месяцев должно составить 1,15 млн человек, а рост год к году – 31%.

Всего за 12 месяцев 2016 года Таиланд принял 35,59 млн иностранцев при плане в 32,5 млн. Рост турпотока год к году составил 8,91%

Лидером по числу посетителей предсказуемо остался Китай с показателем 8,76 млн человек, что несколько ниже плана, установленного на уровне 8,8 млн. Показатель 2015 года – 7,94 млн человек, рост год к году – 10,34%. При этом еще 1,27 млн дали Тайвань и Гонконга, проходящие в статистике Департамента туриста как отдельные рынки.

Европа в сумме (включая Россию) обеспечила 6,17 млн «прибытий», что на 9,57% выше прошлогоднего показателя, зафиксированного на уровне 5,63 млн человек. Планку в один миллион, кроме РФ, взяла только Великобритания. Турпоток из этой страны вырос за год на 5,89% и составил чуть больше 1,003 млн человек. Следом в списке самых активных европейских рынков идут Германия и Франция – 840 млн и 740 млн визитов соответственно. На страны Восточной Европы пришлось в сумме 410 тыс. человек, что на 12,18% выше показателя 2015 года.

США и Канада в сумме обеспечили Таиланду 1,22 млн «прибытий» против 1,09 млн в 2015 году. Рост год к году составил 11,9%. Из Австралии и Новой Зеландии в Таиланд прибыли 903 тыс. человек, что на 1,74% ниже показателя 2015 года, зафиксированного на уровне 919 тыс.

Важным рынком для туристического бизнеса Таиланда остается и Индия. В 2016 году Таиланда посетили 1,19 млн граждан этой страны. Показатель 2015 года – 1,07 млн, рост год к году – 11,63%.

Среди не массовых, но быстрорастущих направлений стоит отметить Аргентину и Бразилию. За 2016 год Таиланд посетили 45,3 тыс. аргентинцев, что на 56,4% выше показателя предыдущего года. Что касается Бразилии, то турпоток оттуда вырос на 38,7% и составил 67,4 тыс. человек. Обратная картина наблюдается в Японии и Южной Корее. Турпоток оттуда значителен (по 1,4 млн из каждой страны), однако темпы роста – 4,19% и 6,64% соответственно.

Еще один тренд, характерный для конца этого года, – это сокращение турпотока из Китая, начавшееся в октябре и продолжившееся в следующие месяцы. В декабре он оказался на 16,04% ниже прошлогоднего.

*Показатель Foreign Arrivals включает не только туристов, но вообще всех иностранцев, посетивших страну. Однако других данных Минтуризма не приводит и оперирует этими данными.