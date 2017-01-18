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Турпоток из Китая в Таиланд продолжает снижаться

За декабрь 2016 года Таиланд принял 535,6 тыс гостей из Китая, что на 16,04% ниже показателя за аналогичный месяц 2015 года, зафиксированный на уровне 637,9 тыс.

Новости Пхукета

18 Января 2017 15:33:41

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

Снижение на китайском направлении продолжается уже три месяца подряд, однако в целом по итогам года Китай все равно остается лидером по числу отправленных в Таиланд туристов. Согласно официальным данным Департамента туризма, за 12 месяцев 2016 года Таиланд посетило 8,76 млн гостей из КНР. Показатель 2015 года – 7,94 млн человек, рост год к году – 10,34%.

Напомним, в сентябре тайские власти начали кампанию по борьбе с низкобюджетным туризмом (zero-dollar tours), которая привела к снижению абсолютных показателей по турпотоку из КНР. Однако власти и частный бизнес уверены, что поток постепенно восстановится, а качество туристов вырастет.

До начала кампании против zero-dollar tours в ТАТ ожидали, что за 2017 год страна примет 10 млн туристов из Китая, текущий прогноз – 9,8 млн, а план 2016 года был установлен на уровне 8,8 млн человек.

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