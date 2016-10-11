Туроператоры России зафиксировали рост продаж новогодних туров

Пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщила о том, что операторы отмечают рост продаж туров на новогодние праздники в сравнении с прошлым годом.

11 Октября 2016 17:12:54

Встреча нового года на пляже в Кароне. Фото: The Phuket News

Каких-либо цифр в сообщении не приводится, однако в целом спрос на новогодние туры, судя по заявлению РСТ, лучше, чем год назад.

«Этой осенью операторы замечают отсутствие отрицательной динамики и даже рост новогодних продаж. Причем конкретно на праздничные даты запросов больше, чем на начало января», – цитирует ТАСС заявление пресс-службы РСТ. Более точная картина, как отмечает агентство, сформируется не ранее конца октября.

В настоящий момент россияне наиболее активно интересуются новогодними турами в Австрию, Андоррю, Болгарию, ОАЭ, Испанию, Доминикану, Таиланд, а также на Кубу и в Индию.

Чаще всего, по данным РСТ, туристы из России выбирают доступные отели уровня три или четыре звезды. Кроме того, путешественники стараются экономить на перелетах и в других областях.

«И хотя обеспеченные туристы, как правило, не изменяют своим привычкам, мы видим, что и они начинают урезать расходы на поездки, стремятся купить максимально бюджетно и лететь недалеко», – приводит пресс-служба РСТ слова одного из туроператоров.

Напомним, что восстановление турпотока из России в Таиланд наблюдается уже семь месяцев. Темпы роста – двузначные, но до пикового уровня 2013-2014 годов турпоток еще не поднялся. Подробнее читайте здесь и здесь.