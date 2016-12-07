Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Туристку из Польши спасли в море у острова Пу

По словам участников спасательной операции, женщина потеряла сознание, когда плавала с маской.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Декабря 2016 09:44:13

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Служба береговой охраны Королевских ВМС Таиланда спасла 30-летнюю туристку из Польши, которая потеряла сознание во время плавания с маской. Инцидент произошелв понедельник, 5 декабря, у небольшого острова Пу, находящегося в море недалеко от пляжа Ката.

Один из участников спасательной операции рассказал, что сотрудники береговой охраны занимались регулярным патрулированием в рамках Королевской регаты, когда к ним поступило сообщение о том, что некие люди нуждаются в помощи у Ко-Пу.

Прибыв в указанный район, моряки обнаружили двух туристов, один из которых размахивал импровизированным флагом и кричал, пытаясь привлечь внимание. Береговая охрана благополучно взяла иностранцев на борт и доставила на берег.

«Гражданка Польши, 30-летняя Сплавска Беата, и ее бойфренд плавали с маской у острова Пу, когда женщина неожиданно выбилась из сил и потеряла сознание. Ее спутник нашел кусок ткани, которым воспользовался как импровизированным флагом, чтобы привлечь внимание. Также он звал на помощь и голосом», – рассказал сотрудник береговой охраны.

«Им повезло, что сотрудники береговой охраны оказались неподалеку и смогли найти их и доставить в безопасное место», – добавил он.

Потерявшую сознание туристку приняла больница Patong Hospital.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


Bangkok Hospital Phuket
НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.