Туристку из Польши спасли в море у острова Пу

По словам участников спасательной операции, женщина потеряла сознание, когда плавала с маской.

7 Декабря 2016 09:44:13

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Служба береговой охраны Королевских ВМС Таиланда спасла 30-летнюю туристку из Польши, которая потеряла сознание во время плавания с маской. Инцидент произошелв понедельник, 5 декабря, у небольшого острова Пу, находящегося в море недалеко от пляжа Ката.

Один из участников спасательной операции рассказал, что сотрудники береговой охраны занимались регулярным патрулированием в рамках Королевской регаты, когда к ним поступило сообщение о том, что некие люди нуждаются в помощи у Ко-Пу.

Прибыв в указанный район, моряки обнаружили двух туристов, один из которых размахивал импровизированным флагом и кричал, пытаясь привлечь внимание. Береговая охрана благополучно взяла иностранцев на борт и доставила на берег.

«Гражданка Польши, 30-летняя Сплавска Беата, и ее бойфренд плавали с маской у острова Пу, когда женщина неожиданно выбилась из сил и потеряла сознание. Ее спутник нашел кусок ткани, которым воспользовался как импровизированным флагом, чтобы привлечь внимание. Также он звал на помощь и голосом», – рассказал сотрудник береговой охраны.

«Им повезло, что сотрудники береговой охраны оказались неподалеку и смогли найти их и доставить в безопасное место», – добавил он.

Потерявшую сознание туристку приняла больница Patong Hospital.