Туристка упала со скалы, спасаясь от домогательств гида

Молодая американка была госпитализирована с травмой позвоночника после инцидента, произошедшего в провинции Краби вечером 1 сентября.

4 Сентября 2016 12:25:53

Как пояснили в полиции, 23-летняя Ханна Мишель Гавиос наняла гида, который должен был проводить ее от пляжа Рейли к пляжу Тонсай по горному маршруту. По пути гид, 28-летний Апай Райнгворчай, попытался сделать женщине предложение интимного характера. Испугавшись изнасилования, Ханна бросилась бежать, оступилась и сорвалась с тропы, приземлившись на твердый скальный участок примерно в 45 м. ниже по склону горы. Найти женщину спасателям удалось лишь на следующее утро.

В настоящий момент Ханна Мишель Гавиос находится в больнице Bangkok Hospital Phuket. В результате падения она получила травму позвоночника, и по последним данным врачи сейчас готовятся к операции.

Апай Райнгворчай задержан полицией, на допросе он признался в домогательствах, но заявил, что попытки изнасилования не совершал. Мужчине будут предъявлены обвинения в нападении, повлекшем за собой травмы, а также в сексуальных домогательствах.