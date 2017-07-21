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Туристка пострадала в столкновении двух такси у Central Festival

Два кооперативных такси столкнулись на перекрестке у Central Festival около 23:00 вечера 20 июля.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Июля 2017 11:47:33

Как рассказали «Новостям Пхукета» работавшие на месте событий спасатели из Kusoldharm Foundation, по итогам аварии помощь медиков понадобилась лишь одному человеку – 30-летней китаянке, находившейся в салоне одного из автомобилей. Изначально женщина пыталась отказаться от посещения больницы, поскольку спешила в аэропорт, но спасатели все же уговорили ее показаться медикам. Никто из водителей не пострадал.

По словам лейтенанта Патчари Вонгбуна из полиции Вичита, авария произошла в момент переключения сигналов светофоров. Направлявшееся из Пхукет-Тауна в сторону Патонга такси Nissan Cefiro с Сомпорном Суванчатри за рулем только начало движение на зеленый свет, когда в машину врезался седан Toyota Corolla, двигавшийся со стороны Чалонга на север. Именно в салоне этой машины и находилась туристка.

По словам лейтенант, управлявший седаном Toyota Corolla таксист Наттхапонг Чуайглаб пытался на высокой скорости проскочить перекресток, но сделать этого не сумел. Впрочем, прежде чем вынести окончательный вердикт, полицейские должны изучить записи с камер видеонаблюдения. Обвинений пока никому не предъявлено.

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