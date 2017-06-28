Туристка из Австралии спасла тонущую тайку на пляже в Кароне

Неизвестная австралийская туристка стала героиней соцсетей после того, как спасла на пляже тонущую женщину.

28 Июня 2017 10:06:45

Инцидент произошел в понедельник, 26 июня, на пляже в Кароне, а известно о нем стало после публикации на Facebook, сделанной очевидцем происшествия, местным фотографом-фрилансером Тханаватом Винитпайротом.

Господин Винитпайрот рассказал, что фотографировал на пляже клиентов, двух гражданок Австралии с ребенком. В какой-то момент одна из женщин заметила, что человеку в воде нужна помощь, бросилась в море и вытащила тонувшую на берег.

Судя по описанию Тханавата Винитпайрота, все произошло за считанные минуты. Спасенная туристка оказалась гражданкой Таиланда, которую накрыло мощной волной.

«Я попытался найти спасателей, но их нигде видно не было. А эта женщина просто спасла туристку. Она настоящий герой», – написал Тханават Винитпайрот в Facebook.

«Австралийка была очень храброй, я восхищаюсь ей», – добавил он позже, когда с ним связался журналист-стрингер, сотрудничающий с The Phuket News.

Имя женщины господин Винитайрот не назвал. Также он не уточнил, где произошел инцидент: в отведенной для купания зоне (где дежурят спасатели) или вне ее.