The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Туристка из Австралии погибла в результате столкновения двух аквабайков

Врачи не смогли спасти жизнь 20-летней Эмили Джейн Колли, пострадавшей в результате столкновения двух водных мотоциклов у пляжа Ката около 16:45 воскресенья, 5 февраля.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Февраля 2017 09:06:22

По предварительным данным, Эмили Джейн Колли и ее супруг взяли аквабайки в прокате на Кароне, после чего направились на водных мотоциклах к пляжу Ката. Именно там два аквабайка столкнулись.

Спасатели и муж госпожи Колли достали ее из воды и провели сердечно-легочную реанимацию в ожидании скорой помощи, после чего женщина была доставлена в медицинский центр Чалонга. Смерть туристки была констатирована сразу после прибытия в медцентр.

В настоящий момент тело погибшей находится в Vachira Hospital. Семья и родственники Эмили Джейн Колли поставлены в известном о произошедшем.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
На рынке в Паттайе задержали голого иностранца с ножом
На рынке в Паттайе задержали голого иностранца с ножом
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Юрген Зак выиграл классическую велогонку Thanyapura
Юрген Зак выиграл классическую велогонку Thanyapura
День для всех: Новый семейный бранч в Hilton
День для всех: Новый семейный бранч в Hilton
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.