Туристка из Австралии погибла в результате столкновения двух аквабайков

Врачи не смогли спасти жизнь 20-летней Эмили Джейн Колли, пострадавшей в результате столкновения двух водных мотоциклов у пляжа Ката около 16:45 воскресенья, 5 февраля.

6 Февраля 2017 09:06:22

По предварительным данным, Эмили Джейн Колли и ее супруг взяли аквабайки в прокате на Кароне, после чего направились на водных мотоциклах к пляжу Ката. Именно там два аквабайка столкнулись.

Спасатели и муж госпожи Колли достали ее из воды и провели сердечно-легочную реанимацию в ожидании скорой помощи, после чего женщина была доставлена в медицинский центр Чалонга. Смерть туристки была констатирована сразу после прибытия в медцентр.

В настоящий момент тело погибшей находится в Vachira Hospital. Семья и родственники Эмили Джейн Колли поставлены в известном о произошедшем.