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Туристический спидбот затонул у побережья Пхукета

Катер Al Ja Sira 1001 с 44 туристами на борту врезался в бетонный блок в 500 м от пирса на острове Сирэ и затонул утром 18 февраля.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Февраля 2017 10:16:42

Капитан спидбота Тхавит Лаккох рассказал, что лежавший на дне бетонный блок было не видно, хотя муринговый буй был на месте.

«Я старался вести судно с осторожностью, но удар о бетонный блок был очень сильным и судно начало набирать воду. Хорошо, что мы были лишь в 500 м от берега», – сообщил капитан.

После инцидента все пассажиры и члены команды Al Ja Sira 1001 были подобраны другим судном.

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