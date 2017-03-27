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Туристический минивэн попал в аварию в провинции Пханг-Нга

В результате аварии погиб один гражданин Таиланда, еще 10 человек, включая двух россиянок, доставлены в больницы.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Марта 2017 11:03:42

Авария произошла около 16:00 субботы, 25 марта, на трассе Тхап-Пут – Мыанг-Пханг-Нга. Прибывшие по вызову спасатели и полиция обнаружили на шоссе сразу три поврежденных автомобиля – микроавтобус с логотипом туроператора Pegas Touristik, пикап Isuzu и внедорожник Toyota Fortuner.

Водитель минивэна Арун Йотхарак рассказал полиции, что направлялся на Пхукет из провинции Краби. Кроме него в салоне находились две гражданки России. Арун Йотхарак указал, что в момент аварии шел дождь и он потерял контроль над минивэном, в результате чего микроавтобус столкнулся с двумя другими транспортными средствами.

После аварии обе россиянки были доставлены в больницу Phang Nga Hospital, серьезных травм им удалось избежать. В настоящий момент неизвестно, были ли женщины туристками или сотрудницами туроператора.

Присутствовавший на месте событий капитан полиции Пайрат Мекпхаморн рассказал и о других жертвах ДТП. В момент аварии в салоне Toyota Fortuner находились четыре человека, включая ребенка в возрасте 18 месяцев и 60-летнего гражданина Таиланда. Жизнь последнего врачам спасти не удалось.

В кабине пикапа Isuzu находились три человека, всем им также потребовалась госпитализация.

«Они получили серьезные травмы и были доставлены в больницы Phang Nga Hospital и Thap Put Hospital», отметил капитан Мекпхаморн.

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