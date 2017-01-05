Туристический катер затонул у Пхи-Пхи

Судно Giant 121 затонуло у острова Май-Пай (к северо-востоку от Пхи-Пхи) около полудня среды, 4 января.

5 Января 2017 09:56:37

Глава национального парка Hat Noppharat Thara – Mu Koh Phi Phi Чаян Чайкам получил сообщение об инциденте в 11:40, после чего на место событий была отправлена команда спасателей. Все находившиеся на борту судна 22 туриста из Китая были благополучно спасены. По словам капитана Giant 121 Комкрита Арундета, причиной кораблекрушения стали сложные погодные условия.

Позже в тот же день крушение в районе Пхи-Пхи потерпело и другое судно, на этот раз – лодка-лонгтейл с шестью иностранцами на борту.

«Все они были доставлены на остров Гай и сейчас находятся в безопасности», – заверил редакцию «Новостей Пхукета» сотрудник национального парка.

Напомним, 4 января тайские синоптики выпустили метеорологическое предупреждение по южному Таиланду. Капитанам морских судов было рекомендовано проявлять осторожность при навигации, маломерным судам было предписано не выходить в море.