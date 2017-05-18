Туристический автобус вылетел с дороги из-за лопнувшего колеса

Следовавший в сторону Пхукет-Тауна по Thepkrasattri Rd. туристический автобус вылетел с проезжей части и врезался в дерево около 14:30 среды, 17 мая.

18 Мая 2017 13:06:09

Авария произошла в районе пересечения Thepkrasattri Rd. и дороги, ведущей к пляжу Най-Тон. По словам 21-летнего водителя Аттачая Нуансувана, он услышал хлопок, после чего автобус начал стремительно терять управляемость.

«Он сумел благополучно свернуть с дороги на обочину. К счастью, автобус не врезался в одну из мачт электропередач и пассажиров в салоне не было. Страховая компания уже проинформирована об аварии», – рассказал капитан Крайсорн Бунпрасоп из полицейского участка Таланга.

В результате аварии автобус получил незначительные повреждения от столкновения с каучуковым деревом. Водитель не пострадал.