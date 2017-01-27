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Туристический автобус столкнулся с пикапом в Чалонге

В результате аварии пострадали водитель и пассажир пикапа. Никому из лиц, находившихся в автобусе, медицинская помощь не потребовалась.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Января 2017 14:29:39

Около 4:25 утра 27 января полиция Чалонга получила сообщение об аварии на шоссе Chao Fah West Rd. в районе гольф-клуба Phunaka и жилого поселка Chalong Miracle Lakeview.

Прибывший на место событий наряд обнаружил пикап Toyota c поврежденной правой передней частью кузова и туристический автобус с аналогичными повреждениями. Водитель и пассажиры автобуса (22 туриста из Китая) в результате аварии не пострадали, однако водителю и пассажиру пикапа потребовалась медицинская помощь.

Находившийся за рулем автобуса 23-летний Наттапон Посиу заявил полиции, что направлялся в сторону Карона, когда двигавшийся навстречу пикап пересек разделительную линию и врезался в автобус. В ответ водитель пикапа Паттанан Каэмчок заявил, что на встречную полосу выехал не его автомобиль, а автобус. В полиции надеются, что установить виновника аварии помогут уличные камеры видеонаблюдения.

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