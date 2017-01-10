Туристический автобус без пассажиров попал в аварию на Пхукете

По словам водителя, он не вписался в поворот, в результате чего автобус вылетел на находившееся рядом с дорогой поле.

10 Января 2017 18:02:07

Пассажиров в салоне автобуса в момент происшествия не было.

Полиция Таланга получила сообщение о дорожной аварии в Паклоке около 15:00 вторника, 10 января. Прибывшие на место полицейские и спасатели обнаружили вылетевший с трассы и застрявший в кустах автобус, а внутри – находящегося без сознания водителя. Пассажиров в салоне автобуса в момент происшествия не было.

Водитель, некто Тханают Еямсаард, был доставлен в больницу Таланга, однако никаких серьезных травм медики у него не обнаружили. В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства аварии. По словам водителя, он просто не вписался в поворот, в результате чего автобус вылетел с проезжей части. Информации о результатах проверки водителя на алкоголь полиция пока не предоставила.