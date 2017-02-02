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Туристам на пляже Ката напомнили о запрете приносить лежаки

В среду, 1 февраля, в редакцию «Новостей Пхукета» поступило сообщение о том, что официальные лица патрулируют пляж Ката и раздают туристам листовки с правилами поведения на пляжах. Целью являются отдыхающие, находящиеся на пляже с лежаками.

Таньялак Сакут

2 Февраля 2017 10:16:28

Туристы, с которыми поговорил корреспондент редакции, подтвердили, что сотрудники муниципалитета действительно общались с ними и рассказывали о том, что лежаки, шезлонги и раскладные кресла на пляжах запрещены. При этом убрать их с песка официальные лица не требовали, ограничиваясь лишь разъяснениями пляжных правил.

Заместитель главы муниципалитета Карона Рачен Пхунтаракит отметил, что такая работа ведется на регулярной основе.

«Да, мои коллеги раздают листовки и объясняют правила туристам уже несколько недель», – заявил он.

При этом господин Пхунтаракит подчеркнул, что все ограничивается беседой.

«Я не думаю, что штрафовать туристов или подавать заявления в полицию было бы правильно. Все что мы делаем сейчас – просим о сотрудничестве», – отметил заместитель мэра Карона.

Напомним, по действующим правилам, лежаки запрещены на всех официальных пляжах Пхукета, зонтики от солнца разрешено устанавливать лишь в специально выделенных 10-процентных зонах (на пляже Ката она отмечена синими флажками).

В конце января мэр Патонга Чалермлак Кебсап выступила с предложением пересмотреть позицию по лежакам, однако в администрации Пхукета эту идею не поддержали (подробнее читайте здесь).

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