Туристам из Китая начали раздавать брошюры с ценами на экскурсии

В первый день кампании более тысячи китайских туристов получили специально подготовленные буклеты, в которых приводились примерные цены на самые популярные экскурсии, предлагаемые пхукетскими туроператорами.

8 Ноября 2016 09:42:34

За счет этого шага тайско-китайские туристические объединения намерены улучшить имидж Таиланда в глазах туристов из КНР, которые нередко становятся жертвами недобросовестных гидов, предлагающих экскурсии по завышенным ценам.

Этот момент вызывает беспокойство у объединения легальных гидов, работающих с отдыхающими из Китая (Thai-Chinese Speaking Tour Guide Club) и пхукетской офиса Ассоциации тайско-китайского туристического альянса (Thai-Chinese Tourism Alliance Association). Именно сотрудники этих двух организаций устроили раздачу брошюр на КПП Та-Чат-Чай 6 ноября.

Проведя исследование рынка, представители тайско-китайского туризма пришли к выводу, что экскурсии не должны стоить дороже, чем 3000 бат с человека. В частности, в брошюрах приводятся следующие ориентировочные цены:

Однодневный тур на Пхи-Пхи – 2000 бат взрослый, 1700 бат детский.

Пханг-Нга – 1 200 бат взрослый, 1000 бат детский.

Остров Рача – 1500 бат взрослый, 1200 бат детский.

Остров Кхай-Нок – 1000 бат взрослый, 800 бат детский.

Четыре острова Краби – 1200 бат взрослый, 1000 бат детский.

Симиланские острова – 2500 бат взрослый, 2200 бат детский.

Остров Кхай-Най – 600 бат взрослый, 600 бат детский.

Как пояснил секретарь пхукетского офиса Thai-Chinese Tourism Alliance Association Роннакрит Чейнсангарун, соответствующие цены были установлены Министерством туризма.

«Это позволяет удерживать цены в пределах не выше 600 юаней или 3000 бат с человека для группы от 16 человек и выше», – заявил Роннакрит Чейнсангарун.

Одновременно он подчеркнул, что вторая цель кампании – борьба с рынком так называемых zero-dollar tours, когда операторы завозят туристов по демпинговым расценкам, после чего «добирают» выручку за счет навязывания товаров и услуг по завышенной стоимости.

«Мы хотим, чтобы туристы из Китая знали стоимость экскурсий, когда они приезжают в Таиланд и, в особенности, на Пхукет. Они заслуживают справедливого отношения, как и все остальные», – добавил Роннакрит Чейнсангарун.

«Мы хотим сохранить доброе лицо туризма на Пхукете и в Королевстве», – подчеркнул секретарь пхукетского офиса Thai-Chinese Tourism Alliance Association.