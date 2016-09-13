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Турист в спасательном жилете утонул на Пхи-Пхи

Мужчина потерял сознание во время купания. К моменту, когда его доставили в больницу, врачам оставалось лишь констатировать смерть.

Юттават Лекмак

13 Сентября 2016 10:19:11

Турист потерял сознание во время купания на Пхи-Пхи. Спасательный жилет мужчине не помог, по словам очевидцев тело плавало в воде лице вниз. Фото: Phi Phi Island Hospital / Facebook
Турист потерял сознание во время купания на Пхи-Пхи. Спасательный жилет мужчине не помог, по словам очевидцев тело плавало в воде лице вниз. Фото: Phi Phi Island Hospital / Facebook

Гражданин Китая Хе Ренфу погиб во время купания в бухте Сам на островах Пхи-Пхи. Инцидент произошел около 11:30 утра 11 сентября.

Как пояснили в местной полиции, 66-летний Хе Ренфу прибыл на Пхи-Пхи с Пхукета в составе группы из 30 туристов на борту спидбота Jupiter 2. В Ао-Саме капитан корабля организовал купание для отдыхающих, а некоторое время спустя туристы заметили, что с один из них что-то не так.

«Капитан спидбота, 37-летний Сурачай Прамонгкит, рассказал нам, что во время купания на господине Хе Ренфу был спасательный жилет. Но через пять минут после того, как группа спустилась плавать, участники экскурсии сообщили капитану, что один из туристов потерял сознание и лежит без движения в воде лицом вниз. Они бросились ему на помощь и доставили в больницу Phi Phi Island Hospital, но спустя непродолжительное время после прибытия врачи констатировали смерть», – рассказал шеф полиции Пхи-Пхи подполковник Четтхапан Вичайдит.

По словам подполковника, Хе Рефу потерял сознание ввиду «предсуществовавшего медицинского состояния». При этом офицер не пояснил, о каком именно заболевании или другом факторе идет речь.

Посольство Китая в Таиланде уже уведомлено о произошедшем.

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