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Турист прострелил ногу сотруднику стрельбища в Кату

Полиция пока не решила, выдвигать ли обвинения против иностранца или нет.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Октября 2016 17:32:07

Чаясит Сусавад был госпитализирован с огнестрельным ранением ноги. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Чаясит Сусавад был госпитализирован с огнестрельным ранением ноги. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сотрудник Kathu Shooting Range Чаясит Сусавад получил огнестрельное ранение в результате несчастного случая на стрельбище в Кату. Инцидент произошел около полудня 19 октября.

Персонал тира рассказал полиции, что утром того дня к ним приехал турист из Ливии Эмад бен Хамед. Мужчина оплатил десять выстрелов из пистолета и пояснил, что первые пять сделает сам, а оставшиеся – его подруга.

Ливиец отстрелял пять патронов, но при передаче оружия сотруднику тира не снял палец с курка, в результате чего произошел непроизвольный выстрел.

Чаясит Сусавад был госпитализирован с огнестрельным ранением ноги. Полиция пока не приняла решение выдвигать ли обвинения против иностранца или нет.

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