The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Турист из России утонул на пляже Ката

Полиция Карона подтвердила гибель 60-летнего россиянина, сорвавшегося со скал на пляже Ката во второй половине дня 29 января.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Января 2017 11:13:54

В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» майор полиции Карона Пативат Йодкван рассказал, что сообщение о происшествии поступило в участок в 15:45 воскресенья, 29 января. По словам офицера, личность погибшего уже установлена, им оказался турист Алексей Хромов, отдыхавший с семьей в Kata Beach Resort.

Как отметил майор Йодкван, пляжные спасатели попытались реанимировать мужчину, после того как его достали из воды, однако спасти жизнь россиянина не сумели. Врачи Vachira Hospital, куда был доставлен турист, констатировали смерть, как только скорая помощь прибыла в больницу.

«Мне рассказали, что тело обнаружили у скал занимавшийся сноркеллингом иностранец и таец на лонгтейле, которые и вытащили мужчину из воды, но подтверждения этого я еще не получил», – заявил майор Йодкван. По его словам, на теле погибшего были обнаружены ссадины соответствующие тем, которые тот мог бы получить в результате падения со скал.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Разыскиваемого американца нашли в одной из школ Краби
Разыскиваемого американца нашли в одной из школ Краби
Пхукет готовится к Новому году по китайскому календарю
Пхукет готовится к Новому году по китайскому календарю
Яхтсмены Пхукета отличились на регате в Малайзии
Яхтсмены Пхукета отличились на регате в Малайзии
Esenzi на PIMEX: Подавая изящество
Esenzi на PIMEX: Подавая изящество
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Куда обращаться при укусе змеи?

Куда обращаться при укусе змеи?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.