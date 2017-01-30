Турист из России утонул на пляже Ката

Полиция Карона подтвердила гибель 60-летнего россиянина, сорвавшегося со скал на пляже Ката во второй половине дня 29 января.

30 Января 2017 11:13:54

В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» майор полиции Карона Пативат Йодкван рассказал, что сообщение о происшествии поступило в участок в 15:45 воскресенья, 29 января. По словам офицера, личность погибшего уже установлена, им оказался турист Алексей Хромов, отдыхавший с семьей в Kata Beach Resort.

Как отметил майор Йодкван, пляжные спасатели попытались реанимировать мужчину, после того как его достали из воды, однако спасти жизнь россиянина не сумели. Врачи Vachira Hospital, куда был доставлен турист, констатировали смерть, как только скорая помощь прибыла в больницу.

«Мне рассказали, что тело обнаружили у скал занимавшийся сноркеллингом иностранец и таец на лонгтейле, которые и вытащили мужчину из воды, но подтверждения этого я еще не получил», – заявил майор Йодкван. По его словам, на теле погибшего были обнаружены ссадины соответствующие тем, которые тот мог бы получить в результате падения со скал.