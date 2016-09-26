Турист из России утонул на Пхукете

Спасателям удалось вытащить россиянина из воды, однако реанимационные процедуры результата не принесли.

26 Сентября 2016 12:45:23

Второй с начала года россиянин утонул на Кароне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о гибели россиянина на пляже Карон около 15:30 субботы, 24 сентября.

По словам капитана Вираюта Тхансирисукворакуна, 43-летний мужчина отправился купаться, пока его жена загорала на берегу. В какой-то момент она заметила, что супруга нигде не видно и подняла тревогу. Спасателям удалось найти россиянина и вытащить его на берег, но реанимационные процедуры результата не принесли.

В полиции имя погибшего указали как Roman Yorosov, при этом подтвердив, что россиянин был туристом, прибывшим на остров за несколько дней до инцидента. При этом ТАСС позже уточнил имя, сообщив, что погибшего звали Роман Уросов. Посольство РФ в Таиланде было уведомлено о произошедшем.

Напомним, что с начала сезона муссонов на Пхукете уже утонули более десяти иностранцев, включая двоих россиян. 14 августа отдыхающий из Красноярска погиб на Кароне, а 30 июня другой гражданин России погиб на Най-Харне.

О том, как обеспечить свою безопасность во время отдыха на воде, читайте в этом цикле статей «Новостей Пхукета».